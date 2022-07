Le ministre chargé de l'Irlande du Nord démissionne aussi, Johnson s'accroche malgré des départs en pagaille

"Un gouvernement décent et responsable repose sur l'honnêteté, l'intégrité et le respect mutuel - c'est avec un profond regret personnel que je dois quitter le gouvernement étant donné que j'estime que ces valeurs ne sont plus défendues", a-t-il estimé dans une lettre publiée sur Twitter et adressée au Premier ministre Boris Johnson.

Le départ de ce ministre de haut rang, le quatrième depuis mardi soir, a d'autant plus d'impact qu'il intervient dans un contexte tendu autour de l'Irlande du Nord. Londres a effectivement présenté un projet de loi pour une révision unilatérale des dispositions douanières post-Brexit dans la province. Une décision illégale pour l'Union européenne qui laisse planer la menace de représailles commerciales.

La démission de Brandon Lewis a été suivie de celle de trois autres secrétaires d'État, portant à 50 le nombre de personnes au gouvernement qui ont décidé de le quitter depuis mardi soir. Avant la fronde, le gouvernement britannique comptait près de 120 membres. Malgré ces départs en pagaille motivés par des scandales répétés et les mensonges successifs du Premier ministre, Boris Johnson a balayé toute la journée les appels à la démission, venant y compris de ses fidèles.