Royaume-Uni : le nouveau scandale sexuel qui embarrasse Boris Johnson

S'il a démissionné jeudi de sa fonction, Chris Pincher reste toutefois député. "Le Premier ministre a accepté la démission et pense que c'était la chose à faire", a indiqué son porte-parole. "Il trouve évidemment ce genre de comportement inacceptable et encourage ceux qui souhaitent se plaindre à le faire". Mais face aux appels à son exclusion du parti et à une enquête interne, la pression s'accroît sur Boris Johnson pour qu'il prenne des mesures plus fermes. Car la liste des scandales dans ses rangs commence à être longue.