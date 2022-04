Royaume-Uni : le projet de renvoyer au Rwanda tous les migrants entrés illégalement provoque un tollé

Le projet, susceptible de s'appliquer à tous les étrangers entrés illégalement, d'où qu'ils viennent (Iran, Syrie, Erythrée...), a toutefois suscité des réactions scandalisées de par le monde. Amnesty International a critiqué "une idée scandaleusement mal conçue" et souligné le "bilan lamentable en matière de droits humains" du Rwanda. "Les personnes fuyant la guerre, les conflits et les persécutions méritent compassion et empathie. Elles ne devraient pas être échangées comme des marchandises et transférées à l'étranger pour être traitées", a déclaré dans un communiqué Gillian Triggs, en charge de la protection internationale au Haut commissariat pour les réfugiés (HCR).

Pour Nadia Hardman, de Human Rights Watch, le dispositif va "compliquer" le processus pour "les réfugiés syriens qui recherchent désespérément un endroit sûr". "Ils arriveront et s'attendront à être traités selon les valeurs fondamentales que le Royaume-Uni dit soutenir, mais à la place, ils seront transférés" à des milliers de kilomètres, a-t-elle dénoncé. Tout en refusant de commenter spécifiquement la décision britannique, Balazs Ujvri, porte-parole de Commission européenne, a souligné que "le traitement externe des demandes d'asile soulève des questions fondamentales concernant à la fois l'accès aux procédures d'asile et l'accès effectif à la protection, conformément aux exigences du droit international".