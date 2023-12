Les révélations inquiétantes du "Guardian" concernant la sécurité du plus grand site nucléaire d'Europe

Le site de Sellafield, dans le nord-ouest de l'Angleterre, est le plus grand centre de retraitement des combustibles nucléaires usés d'Europe. Dans une nouvelle enquête, le "Guardian" fait des révélations sur une fuite découverte en 2019 au niveau d'un réservoir de stockage qui pourrait présenter un risque pour la population.

C’est la plus grande "décharge nucléaire" d’Europe et aussi la plus dangereuse, selon les mots du quotidien britannique The Guardian, qui a enquêté pendant un an sur le site de Sellafied, un centre de traitement de déchets nucléaires, situé dans le nord-ouest de l'Angleterre. Les inquiétudes portent sur une fuite importante de liquide nucléaire qui a été découverte il y a trois ans sur un réservoir de stockage connu sous le nom de "B30". Mais aussi, plus généralement, sur la sécurité des infrastructures du site, qui tombe en ruine. Selon un document officiel que le quotidien britannique a pu consulter, la situation pourrait avoir des "conséquences potentiellement importantes" si elle s’aggravait, avec un risque de contaminer les eaux souterraines notamment.

Ces révélations s’inscrivent dans le cadre des "Nuclear Leaks", une série d'articles publiés par le journal britannique après un an d'enquête sur la face cachée de ce site nucléaire, qui n'est autre que le plus grand d’Europe occidentale. Sellafield est un site de stockage et de traitement des déchets radioactifs issus de programmes d'armement et de production d'énergie nucléaire. 11.000 personnes y travaillent. Le centre de traitement est chargé d'extraire des décennies de combustibles nucléaires usés du MSSS, une installation datant des années 1960. Cette tâche pourrait prendre au moins vingt ans, selon les responsables du site.

En 2019, le site de Sellafied a signalé à l’Office for Nuclear Regulation (ONR), le régulateur de l'industrie nucléaire au Royaume-Uni, la découverte d'une fuite provenant de l'unité de stockage en raison de fissures dans le béton. Cette fuite de liquide radioactif s'est considérablement aggravée au cours des deux années suivantes. Selon le journal, entre 2,3 et 2,5 mètres cubes de liquide radioactif s'échappent chaque jour de l'installation. Les scientifiques sont de plus en plus préoccupés par l'ampleur de la fuite et la vitesse à laquelle elle pollue la nappe phréatique. D'autant qu'il n'y a aucune donnée précise disponible à ce jour la concernant.

Un accident serait pire que celui de Tchernobyl

Dès 2001, un rapport de l'Union européenne mettait en garde contre un risque d'accident à Sellafield qui pourrait être pire que celui de Tchernobyl, le site de la catastrophe de 1986 en Ukraine, qui a exposé des millions d'Européens à des radiations. Et pour cause, le site de Sellafield contient beaucoup plus de matières radioactives. Des hauts responsables américains ont récemment fait part de leurs inquiétudes aux autorités britanniques, selon des messages diplomatiques consultés par le Guardian. Ils regrettent leur manque de transparence sur les problèmes rencontrés sur le site, en particulier les fissures dans le béton à l’origine de la fuite de liquide radioactif.

Les inquiétudes concernant la gestion de Sellafield ont également suscité des tensions avec les gouvernements irlandais et norvégien. Le premier a saisi un tribunal des Nations unies en 2006 en raison des inquiétudes suscitées par l'impact du site sur l'environnement. Le second craint pour sa part qu'un accident n'entraîne un panache de particules radioactives, ce qui pourrait avoir des conséquences dévastatrices sur la production alimentaire et la faune norvégiennes. En juillet de l'année dernière, le Comité sur les aspects médicaux des radiations dans l'environnement a noté dans son compte rendu public que la fuite se poursuit au même rythme depuis octobre 2020.

De possibles conséquences pour la santé

Les conséquences de l'exposition aux rayonnements sur la santé varient en fonction de la dose, mais peuvent inclure des nausées et des vomissements, ainsi que des effets à long terme tels que des maladies cardiovasculaires, des cataractes et des cancers pour les personnes exposées à des niveaux élevés de rayonnements, détaille le Guardian. Quant aux doses élevées, tout simplement, elles peuvent être mortelles. Les inspecteurs de l'ONR ont déclaré qu'il n'était pas possible de déterminer le nombre de fissures qui se sont formées au niveau du réservoir de stockage et qu'ils se basaient donc sur des suppositions et des modélisations basées sur les fuites de l'installation pour déterminer le risque pour le public et les travailleurs sur le site.

Dans son dernier examen du site publié en mars de cette année, l'ONR a averti que "les informations réglementaires indiquent que des améliorations sont nécessaires en matière de sécurité conventionnelle, de sécurité incendie, de cybersécurité et de progrès dans la réduction des risques élevés". Un porte-parole de Sellafield que cite le Guardian avait ensuite déclaré : "Nous sommes fiers de nos résultats en matière de sécurité à Sellafield et nous nous efforçons toujours de nous améliorer. La nature de notre site signifie que tant que nous n'aurons pas achevé notre mission, nos installations les plus dangereuses présenteront toujours un risque. Nous mesurons et rendons compte en permanence de la sécurité nucléaire, radiologique et conventionnelle."