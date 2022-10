Liz Truss chambrée par l'éphémère ministre de l'Intérieur Matthias Fekl

Six semaines, et puis s'en va. Contrainte de démissionner après 44 jours à Downing Street, la Première ministre britannique Liz Truss est devenue jeudi la cheffe du gouvernement la plus éphémère de l'ère moderne au Royaume-Uni. Affaiblie au sein de sa majorité conservatrice, plus impopulaire que jamais dans l'opinion, Liz Truss est désormais au cœur de nombreuses blagues pour son mandat éclair. Y compris en France.

Sur Twitter, l'ancien ministre de l'Intérieur Matthias Fekl a chambré la future ex-Première ministre britannique. "Je salue Liz Truss, restée à Downing Street douze jours de moins que moi place Beauvau", a-t-il ironisé dans un message plein d'autodérision, en référence à son court passage à l'Intérieur il y a cinq ans.