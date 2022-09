Liz Truss et la France : des rapports compliqués avec la probable remplaçante de Boris Johnson

De quoi faire réagir Emmanuel Macron le lendemain, alors en visite en Algérie, un brin agacé : "Nous vivons dans un monde compliqué. Vous avez de plus en plus d'illibéraux, de démocraties autoritaires, de puissances de déséquilibre... Si on n'est pas capables, entre Français et Britanniques, de dire si on est amis ou ennemis - le terme n'est pas neutre -, on va vers de sérieux problèmes". Avant de poursuivre, sur un autre ton, en qualifiant Londres de "nation amie, forte et alliée".

Pour une partie de la presse britannique, la sortie de Liz Truss est considérée comme un message clair, doublé d’un faux pas. "Il est impossible de ne pas conclure de son langage corporel que, comme tous les nostalgiques de Thatcher, elle déteste vraiment les Français - une tradition conservatrice qui remonte de la guerre des Malouines à l'ère napoléonienne", analyse pour sa part le New Statesman. Qui rappelle à l’occasion que la ministre des Affaires étrangères n’est pourtant pas avare de compliments à l'international, comme elle a pu le faire à l’égard de la République Tchèque ou de l’Inde.