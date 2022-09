Royaume-Uni : Liz Truss promet "un plan audacieux" de baisse d'impôts et de croissance

Troisième femme à diriger le gouvernement britannique, après Margaret Thatcher et Theresa May, Liz Truss n'a pas tardé à annoncer la couleur. "Je présenterai un plan audacieux pour réduire les impôts et faire croître notre économie", a-t-elle promis après l'annonce de sa victoire. "Je m'attaquerai à la crise énergétique en m'occupant des factures d'énergie des gens, mais aussi en m'occupant des difficultés à long terme d'approvisionnement en énergie", a-t-elle ajouté.

À la tête de la diplomatie britannique depuis un an, la dirigeante de 47 ans a également promis une "grande victoire" à son parti lors des législatives prévues en 2024. Mais elle ne dispose que de quelques mois pour convaincre dans un contexte particulièrement difficile. Pour ne rien arranger, l'opposition travailliste dispose d'une nette avance dans les sondages et espère déloger les conservateurs du pouvoir, eux qui l'occupent depuis 2010. De même, selon un récent sondage YouGov, 52% des Britanniques estiment qu'elle sera une mauvaise voire très mauvaise Première ministre.