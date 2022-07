Londres : deux militants écologistes se collent au cadre d'un Van Gogh

Déjà arrêté à 20 reprises, le jeune homme, qui a passé cet hiver six semaines en prison pour avoir bloqué avec d'autres l'autoroute qui entoure Londres, s'est notamment illustré en interrompant un match de football en mars après s'être attaché à un poteau de but.

Il avait récemment déclaré à l'AFP qu'il était prêt à devenir un "ennemi public n°1" pour alerter sur la crise climatique et ne voyait "pas vraiment" de limites, tant que les actions sont "non-violentes" et ne mettent pas de vies en danger. Évoquant les "40 nouveaux projets d'énergies fossiles du gouvernement", un chiffre fréquemment cité par les associations environnementales, il a estimé que signer chacun d'entre eux équivalait à "signer notre arrêt de mort", dans cette vidéo où les deux militants, portant un t-shirt orange de Just Stop Oil, ont les doigts sur le cadre de l'œuvre.

De son côté, Emily Brocklebank, une étudiante en psychologie de 24 ans, a déclaré : "Je ne peux pas vivre dans une bulle de normalité quand la société s'effondre autour de nous et quand les gens dans le Sud souffrent autant".