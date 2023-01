Fusillade devant une église de Londres : six personnes blessées, dont une fillette de 7 ans entre la vie et la mort

"C'était le chaos. C'était horrible", a raconté au site d'information MyLondon un témoin, qui se trouvait à l'intérieur de l'église catholique. "Personne ne savait si c'était une bombe ou un homme armé. Nous cherchions des endroits où nous cacher. Nous nous sommes tous blottis dans des coins où nous pouvions." "Je me souviens avoir crié, paniqué et s'être précipité à l'intérieur de l'église. Les gens tenaient juste des enfants dans leurs bras et essayaient de s'échapper", a expliqué un autre.

Au lendemain de cette attaque, survenue en pleine journée, une petite fille de 7 ans se trouve toujours dans un état critique. Une fille de 12 ans, soignée pour de légères blessures aux jambes, et quatre femmes - âgées de 21 à 54 ans - ont été blessées.