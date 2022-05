Royaume-Uni : nouveau retard et surcoûts supplémentaires pour EDF sur les EPR d'Hinkley Point

Le retard est mis sur le compte de la crise du Covid. "Les personnes, les ressources et la chaîne d'approvisionnement ont été mises à rude épreuve et leur efficacité a été limitée. De plus, le volume d'études et de travaux de génie civil, et le coût de ces travaux et en particulier des ouvrages maritimes, ont augmenté", a justifié le groupe, aussi fournisseur d'électricité. Le prochain jalon sera la pose du dôme sur l'unité 1 de la centrale, au deuxième trimestre 2023, contre fin 2022 précédemment.

Ce projet était controversé à l'origine, et contesté par les syndicats français pour son coût et le risque financier. EDF a précisé, jeudi, que les surcoûts seront "sans effet sur les consommateurs au Royaume-Uni", en raison du type de contrat.