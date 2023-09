"On veut revenir en Europe" : à Londres, la colère des opposants au Brexit

"Absolument furieuse", Rachel Ashley, responsable d'une association locale pour la réintégration de l'UE, met en cause les "médias contrôlés par les mêmes intérêts qui nous ont apporté le Brexit", qui "font de l'argent en vendant" ce qu'elle appelle la "pornographie de l'indignation". Actuellement, aucun grand parti ne propose le retour du Royaume-Uni dans l'UE. Mais Rachel Ashley garde espoir qu'une fois qu'un responsable politique commencera à "vaciller", tous le feront.

"On veut revenir en Europe, on est européens", a déclaré à l'AFP Elizabeth Facer, 64 ans. "On n'est pas cette petite île isolée", explique-t-elle, "c'est très, très triste pour nos jeunes". "Peu à peu les gens réalisent à quel point" le Brexit "est terrible pour tout le monde" au Royaume-Uni et, selon elle, pas seulement chez les europhiles de toujours.