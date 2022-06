Royaume-Uni : avant le vote de confiance de sa majorité, Boris Johnson tente de sauver son poste

L'enjeu est donc grand et le chef du gouvernement refuse de céder son siège. Après la publication de l'enquête de la haute fonctionnaire Sue Gray sur le déroulé de ces soirées clandestines, Boris Johnson avait déjà rejeté l'option de la démission. Quelques heures avant le vote, le Premier ministre a sorti ses dernières cartes. Dans une lettre envoyée aux députés de son parti, il a plaidé sa cause, estimant que ce vote était "une occasion en or de mettre cela derrière nous maintenant" : "Nous pouvons mettre un terme à l'obsession favorite des médias. Nous pouvons poursuivre le travail sans les bruits".