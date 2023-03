"Partygate" : Boris Johnson joue sa survie politique mercredi

Une défense martelée une semaine plus tard. "Depuis que ces accusations ont émergé, on m'a assuré à plusieurs reprises qu'il n'y a pas eu de fêtes et qu'aucune règle liée au Covid n'a été enfreinte", insiste-t-il encore, en réaction à la publication par la chaine ITV d'une vidéo accablante de son attachée de presse de l'époque, Allegra Stratton. Dans cette vidéo, celle-ci est filmée en train de répéter des réponses à donner aux médias si elle était interrogée sur l'affaire. Elle a par la suite démissionné.

Une enquête est alors ouverte, menée par la haute fonctionnaire Sue Gray. Son rapport, publié en mai 2022, décrit les fêtes organisées à Downing Street. "Il ne m'est pas venu à l'esprit que je faisais autre chose que ce que je pensais être mon devoir de Premier ministre pendant une pandémie, et c'est pour cela que je l'ai fait", se défend ensuite Boris Johnson pour justifier sa présence à des pots de départs de collègues.

Les appels à la démission se multiplient, mais le chef du gouvernement britannique fait la sourde oreille. "Lorsque je suis venu devant cette chambre et j'ai dit en toute sincérité que les règles et directives avaient été suivies tout le temps, c'était ce que je croyais être vrai. C'était certainement le cas lorsque j'assistais à des rassemblements pour dire au revoir à des fonctionnaires", affirme-t-il encore au Parlement.