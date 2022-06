Partygate : le Premier ministre britannique Boris Johnson sauve son poste, mais en sort fragilisé

Puisqu'aucun bulletin n'a été annulé par le comité, cela signifie que 148 députés n'ont pas voté la confiance envers le chef du gouvernement, soit 41% des 359 députés qui composent le groupe parlementaire. Cela ne peut être vu comme un bon résultat pour Boris Johnson, qui en sort affaibli, d'après la presse britannique. Et il se pourrait que certains ministres ou assistants ministériels n'aient pas voté la confiance puisqu'ils représentent près de la moitié du groupe, souligne la BBC.

Comme le relève le Guardian, le Premier ministre actuel a perdu le soutien de davantage de députés de sa majorité que sa prédécesseuse Theresa May, lorsqu'elle avait fait face à un vote de confiance en 2018. À l'époque, 37% des députés avaient alors voté contre la cheffe du gouvernement, qui avait fini par démissionner six mois plus tard. Boris Johnson a, jusqu'à présent, opposé un net refus à l'éventualité de démissionner. "Le choix est plus clair que jamais : les conservateurs divisés soutiennent Boris Johnson sans aucun plan pour résoudre les problèmes auxquels vous êtes confrontés", s'est d'ailleurs empressé de réagir le chef du Parti travailliste, Keir Starmer.