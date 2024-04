Londres : cinq personnes blessées dans une attaque à l'épée

Un homme de 36 ans a attaqué des passants et des policiers avec une épée ce mardi matin à Hainault, un quartier de l'est de la capitale britannique. Le suspect a été arrêté. La police écarte pour l'heure un motif terroriste.

Un homme de 36 ans a été arrêté à Hainault, un quartier du nord-est de Londres, après avoir attaqué des passants avec une épée. Dans un communiqué, la police indique avoir été appelée "peu avant 7H00" par des témoins affirmant qu'un véhicule était rentré dans une maison et que "des personnes avaient été poignardées".

"Un homme avec une épée a été arrêté", ajoute-t-elle, précisant que le suspect a attaqué des passants "et deux officiers de police", selon les témoignages récoltés sur place. Des images relayées sur les réseaux sociaux montrent un homme vêtu d'un pantalon noir et d'un sweat à capuche jaune marcher erratiquement un sabre à la main et s'approcher d'habitations.

Cinq personnes ont été blessées et prises en charge, indiquent les services d'urgence sur X. L'état des personnes blessées n'est pas encore connu avec précision.

"Cet incident ne semble pas lié au terrorisme", estime Ade Adelekan, un responsable de la police cité dans le communiqué. "Nous ne pensons pas que la menace persiste" dans le quartier et "nous ne recherchons pas d'autres suspects".

La station de métro Hainault a été fermée au public "en raison des investigations policières", indique sur X la compagnie Transport for London.

Les attaques au couteau ou à l'épée sont en nette augmentation au Royaume-Uni, où elles sont largement médiatisées. Selon les chiffres officiels, elles ont progressé de 7% en 2023 pour atteindre les 50.000 en Angleterre et au Pays de Galles.