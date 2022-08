Royaume-Uni : près de 18.000 migrants ont tenté de traverser la Manche cette année

Ce chiffre officiel a été dévoilée suite à une polémique provoquée par l'arrivée samedi de 337 migrants venus sur les côtes britanniques. Le journal Mail on Sunday avait alors affirmé qu'aux cours des six dernières semaines, seuls des migrants économiques venus d'Albanie faisaient la traversée, et non des réfugiés.

L'hebdomadaire aurait tiré ses informations d'un rapport militaire ayant fuité. Près de 2.862 migrants auraient traversé la Manche clandestinement du 1er juin au 12 juillet, dont 1.075 venant d'Albanie. Selon le journal, ce seraient donc des migrants et non des réfugiés, car l'Albanie n'est à ce jour pas considéré comme une zone de guerre dans le rapport.

Des affirmations réfutées avec force par plusieurs organisations caritatives soutenant les demandeurs d'asile et victimes de la traite d'êtres humains. De nombreuses associations, dont Love146, ont dénoncé sur Twitter les conditions de vie en Albanie, ainsi que le trafic d'enfants envoyé au Royaume-Uni chaque année. L'organisme a ajouté que bien que le pays ne soit pas en guerre, cela ne signifie pas que c'est un endroit sûr où retourner vivre.