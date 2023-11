Royaume-Uni : quatre hommes inculpés pour le vol d'un WC en or massif

Au lendemain du vol, la police avait expliqué que les voleurs s'étaient introduits dans le palais durant la nuit du 13 au 14 septembre et quitté les lieux au petit matin, avec le précieux WC, occasionnant d'importants dommages et une inondation.

Baptisée "America", l’œuvre en or 18 carats comprenant siège, cuvette et chasse d'eau opérationnels était évaluée à 4,8 millions de livres (5,5 millions d'euros). Elle faisait figure de pièce phare de l'exposition consacrée en septembre 2019 à l'iconoclaste Maurizio Cattelan dans ce palais baroque du 18ᵉ siècle, situé dans l'Oxfordshire et où était né Winston Churchill.