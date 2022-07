Royaume-Uni : qui sont Liz Truss et Rishi Sunak, en lice pour remplacer Boris Johnson au poste de Premier ministre ?

Né le 12 mai 1980 à Southampton, sur la côte sud de l'Angleterre, Rishi Sunak est l'aîné de trois enfants et le fils d'un médecin généraliste du système de santé public et d'une pharmacienne. Il a notamment fréquenté le Winchester College, un très chic pensionnat pour garçons, pour ensuite étudier la politique, la philosophie et l'économie. Il a évolué au sein des universités d'Oxford, en Angleterre, et de Stanford, aux États-Unis.

Amateur de cricket et de football, fan de Star Wars, ce propriétaire d'un manoir géorgien dans un village du Yorkshire est considéré comme étant l'un des députés britanniques les plus riches. Une fortune qui pourrait aussi le décrédibiliser dans un pays qui voit le coût de la vie flamber pour les plus modestes.