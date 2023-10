Rishi Sunak dénonce une "augmentation répugnante" des actes antisémites au Royaume-Uni

Un message qui fait suite aux fonds débloqués la veille pour la sécurité de la communauté juive au Royaume-Uni. Un financement de 3 millions de livres sterling (3,5 millions d'euros) supplémentaire va être apporté à l'organisation chargée de protéger la sécurité de la communauté juive, précise Downing Street. Ce qui "porte le financement total de la subvention de protection et de sécurité de la communauté juive à 18 millions de livres sterling pour 2023-2024", selon le communiqué.

Au total, 139 actes antisémites ont été recensés en seulement quatre jours, soit cinq fois plus que l'an dernier sur la même période. Rien qu’à Londres, les infractions antisémites présumées ont été multipliées par six par rapport à l’an dernier, à la même période. Entre le 30 septembre et le 13 octobre de cette année, 75 actes antisémites ont été relevés, selon la police citée par le Guardian.