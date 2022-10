Royaume-Uni : la richesse de Rishi Sunak fait grincer des dents

À 42 ans, le nouveau Premier ministre britannique Rishi Sunak bat plusieurs records en s'installant au 10 Downing Street : il devient le plus jeune dirigeant du Royaume-Uni, la première personne d'origine indienne à occuper le poste mais également le plus riche. Et de loin.

Passé par les écoles et universités d'élite et par la banque Goldman Sachs, marié à une multimillionnaire, Akshata Murty, sa fortune est estimée à 730 millions de livres (839 millions d'euros) dans la dernière "Rich List" du Sunday Times. Soit un patrimoine deux fois plus élevé que celui du couple royal.