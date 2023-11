Accusé de s'enrichir avec l'héritage d'Anglais décédés, Charles III va se mettre aux investissements "éthiques"

"Le Guardian" a révélé que les héritages des personnes sans testament étaient utilisés pour rénover les biens immobiliers privés du souverain britannique. La monarchie a annoncé que plus de 100 millions de livres seraient transférés vers des investissements "éthiques".

Des révélations du quotidien britannique The Guardian viennent de pousser le roi Charles III à transférer des dizaines de millions de livres sterling vers des investissements éthiques, au lieu de les utiliser pour sa fortune personnelle. Dans la région qui correspond à l'ancien duché de Lancaster, l'argent des personnes qui meurent sans testament et sans héritiers connus est récolté par le roi, comme il l'était pas ses prédécesseurs. Alors qu'officiellement, ces fonds étaient censés être reversés à des associations, le quotidien a révélé, mardi 21 novembre, avoir consulté des documents prouvant que cet argent venait en fait gonfler la fortune personnelle de Charles III.

Ce fonds, qui représente 60 millions de livres (plus de 69 millions d'euros) sur les dix dernières années, était utilisé pour rénover les biens immobiliers appartenant au souverain britannique, des maisons de vacances, cottages ou encore des bâtiments agricoles. "Ces rénovations pouvaient être : refaire le toit, poser du double vitrage, installer des chaudières ou remplacer des portes", détaille The Guardian.

Seuls 15% des fonds récoltés étaient reversés à des associations

Or ces biens immobiliers ne sont pas des bâtiments publics ni même un patrimoine historique. Ils génèrent chaque année des dizaines de millions de livres qui renflouent les comptes privés du roi. En effet, à la mort d'Elizabeth II, Charles III a hérité du Duché de Lancaster, qui a toujours servi à générer des fonds privés pour les reines et rois britanniques. Seuls 15% des sommes récoltées seraient reversées à des associations.

Si dans un premier temps, le Duché de Lancaster a répondu au journal que ces rénovations avaient pour but de "les protéger et les préserver pour les générations futures", quatre jours plus tard, Buckingham a annoncé que ces fonds et d'autres, pour un total de plus de 100 millions de livres (soit plus de 115 millions d'euros), seraient transférés vers des investissements dits "éthiques, sociaux ou environnementaux".

La couronne britannique n'arrêtera pas de récolter l'héritage des personnes mortes sans testament, mais devrait cesser d'en faire une source d'enrichissement personnel. En revanche, l'entourage de Charles III n'a pas fourni le détail de ces investissements "éthiques".