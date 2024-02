Charles III atteint d'un cancer : ces tâches que le roi continue à assumer pendant son traitement

Dans un communiqué, Buckingham Palace a annoncé que le monarque est atteint d'un cancer, détecté durant une opération de la prostate. Selon Buckingham Palace, le souverain va continuer "à s'occuper des tâches administratives comme à l'accoutumée". Parmi elles : sa traditionnelle "red box", ouverte chaque matin.

Une absence de la vie publique, mais la continuité "des affaires de l'État et des tâches administratives". C'est la promesse formulée lundi par Charles III. Diminué par un cancer, le roi devrait conserver, selon la presse britannique, plusieurs pouvoirs conférés par sa fonction de souverain.

Si le roi est avant tout une figure cérémonielle qui n'intervient pas dans les affaires politiques, il conserve certains pouvoirs constitutionnels. Premier d'entre eux : la fameuse "red box". Cette mallette rouge, qui sert à transmettre des documents confidentiels et toutes sortes de courriers nécessitant sa signature, était ouverte quotidiennement par Elizabeth II. La reine ne s'autorisait que deux exceptions dans l'année : le jour de Noël et pour Pâques. Ce rituel a été conservé par le roi Charles : en septembre 2022, Buckingham Palace avait dévoilé une photo du souverain à son bureau, ouvrant pour la première fois sa "red box".

Son rendez-vous hebdomadaire avec le Premier ministre maintenu

Au-delà de cette tradition quotidienne, la Couronne reste le plus ancien composant du système de gouvernement britannique. À ce titre, Charles III dispose de certaines fonctions qui ne sont pas concernées par sa maladie puisqu'elles ne sont tout simplement pas d'actualité. C'est par exemple le cas de la nomination du chef du gouvernement, qui intervient seulement au lendemain des élections législatives. Ce jour-là, il invite en effet le chef du parti qui a remporté le plus de sièges de députés à la Chambre des Communes à être Premier ministre et à former un gouvernement. Autre exemple : c'est lui qui ouvre le Parlement chaque année lors d'une cérémonie chargée de traditions, appelée le discours du Trône, et procède à la lecture des plans du gouvernement pour les 12 prochains mois.

Un autre pouvoir exercé plus fréquemment ne devrait cependant pas, lui, pâtir de la santé du souverain. À savoir sa rencontre hebdomadaire avec le Premier ministre. La reine Elizabeth II rencontrait en effet les chefs du gouvernement une fois par semaine, lors d'audiences au cours desquelles ceux-ci lui faisaient part de leurs projets et de leurs inquiétudes. Ce rituel conservé par Charles III devrait perdurer, selon la presse britannique. Sauf si les médecins lui imposent de limiter le nombre de visiteurs. Le Premier ministre Rishi Sunak s'est montré, lui, confiant : "Je suis bien sûr en contact régulier avec (le roi) et je continuerai à communiquer avec lui comme d'habitude", a déclaré lundi soir le chef du gouvernement.

D'autres pouvoirs, plus symboliques, pourraient être mis de côté temporairement. C'est le cas des nominations et des décorations : le monarque a le pouvoir de nommer des Lords pour siéger au Parlement, mais ce pouvoir n'est exercé que sur l'avis des ministres du gouvernement. Le roi confère aussi personnellement les titres de chevalier, qui décorent ceux qui ont apporté une contribution notable à la société britannique, dans tous les domaines. Le gouvernement lui fournit chaque année une liste de candidats à approuver pour les honneurs publics.