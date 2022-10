"Des discussions très sensibles" : le téléphone de Liz Truss piraté par des agents du Kremlin ?

Une source a déclaré au journal que le téléphone "compromis" avait été placé au sein d'un coffre-fort verrouillé dans un lieu sécurisé du gouvernement après le piratage de messages jusque sur un an, y compris de "discussions très sensibles" sur la guerre en Ukraine.

Le piratage a été découvert cet été alors que Liz Truss était ministre des Affaires étrangères et faisait campagne pour devenir cheffe du parti conservateur et Première ministre, a précisé l'hebdomadaire. Il a affirmé que "des détails avaient été supprimés" par le Premier ministre de l'époque, Boris Johnson, et Simon Case, son conseiller politique le plus haut placé. "Nous avons besoin d'une enquête d'urgence indépendante pour découvrir la vérité", a estimé la députée libérale-démocrate Layla Moran.