Royaume-Uni : Sunak, Mordaunt et Johnson, vers un match à trois pour Downing street ?

M. Sunak, dont la démission du gouvernement Johnson, en juillet, avait été suivi d'une soixantaine d'autres, est le premier à avoir dépassé vendredi soir le seuil des 100 parrainages requis pour espérer prendre la tête du parti conservateur et donc devenir Premier ministre.

L’ancien chancelier sous Boris Johnson (2020-2022), qui a le plus grand nombre de députés qui le soutiennent publiquement dans sa course vers Downing Street, a annoncé sa candidature. Sunak, défait plus tôt cet été lors de l’élection pour la direction du parti face à Liz Truss, a déclaré qu’il voulait "réparer notre économie, unir notre parti et livrer pour notre pays".