Royaume-Uni : tout juste nommé Premier ministre, Rishi Sunak promet de "réparer" les "erreurs" de Liz Truss

Signe du niveau d'instabilité outre-Manche, cet ex-banquier et ministre des Finances devient le cinquième Premier ministre britannique depuis 2016 et la sortie du pays de l'Union européenne, et le troisième en deux mois. Il prend la tête d'un parti conservateur extrêmement divisé, après douze ans au pouvoir. Missionné par le roi Charles III, Rishi Sunak va à présent s'atteler à former un nouveau gouvernement, qui aura pour mission à la fois de donner des gages aux marchés et de satisfaire les clans de sa majorité, au risque de subir le même sort que Liz Truss. Il devra aussi détailler ses projets, après s'être imposé sans programme ni vote des adhérents.

Ce Brexiter de la première heure a d'ores et déjà été rappelé à ses obligations par Bruxelles : la Commission européenne l'a enjoint à "pleinement" respecter les accords conclus avec l'Union européenne après le Brexit, notamment les dispositions douanières en Irlande du Nord. "En ces temps difficiles pour notre continent, nous comptons sur une relation solide avec le Royaume-Uni pour défendre nos valeurs communes, dans le plein respect de nos accords", a insisté la présidente de l'exécutif européen Ursula von der Leyen, dans un tweet de félicitations adressé à Rishi Sunak.