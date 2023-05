Royaume-Uni : une immigration record en 2022, le gouvernement conservateur sous le feu des critiques

Jamais le solde migratoire du Royaume-Uni n'a été aussi élevé. Le Royaume-Uni a enregistré une immigration nette record en 2022, avec 606.000 personnes supplémentaires, principalement issues de pays hors Union européenne, selon des chiffres de l'Office national des statistiques britannique (ONS) publiés jeudi qui mettent sous pression le gouvernement conservateur.

"Une série d'événements mondiaux sans précédent (...) et la levée des restrictions après la pandémie de coronavirus ont entraîné des niveaux record d'immigration internationale au Royaume-Uni", indique l'ONS dans un communiqué. "Les principaux facteurs de cette augmentation sont les personnes venant au Royaume-Uni de pays non membres de l'UE pour travailler, étudier ou pour des raisons humanitaires, y compris celles venant d'Ukraine et de Hong Kong", ajoute l'ONS.