Royaume-Uni : une série de grèves dans le secteur public en avril

Une grève pour les salaires de 10 jours, à partir du 31 mars, de membres du personnel de sécurité à l'aéroport londonien d'Heathrow, a conduit British Airways à annoncer, lundi, l'annulation de plusieurs centaines de vols. Les entreprises pétrolières et gazières opérant sur le plateau continental britannique font aussi face à une série de grèves de salariés qui exigent de meilleurs salaires et conditions de travail. Le syndicat RMT, largement moteur dans les grèves du rail, a annoncé suspendre une grève prévue les 30 mars et 1er avril, dans le cadre de ses négociations avec les opérateurs ferroviaires.