Royaume-Uni : un droit d'entrée de 12 euros pour certains voyageurs étrangers

Puis, à partir du 22 février 2024, cette obligation concernera les ressortissants de six pays supplémentaires : l’Arabie saoudite, Bahreïn, la Jordanie, le Koweït, Oman et les Émirats arabes unis. Et après ? Londres l'affirme sur le site du gouvernement : "d’autres nationalités seront ajoutées ultérieurement". Reste à savoir si des pays européens seront concernés.