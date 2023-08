Royaume-Uni : des centaines d'avions cloués au sol après un "problème technique"

Le plus gros aéroport du pays, Heathrow, a déclaré qu'il "travaillait en étroite collaboration" avec les autorités du trafic aérien et d'autres aéroports pour "minimiser l'impact" de la panne sur les passagers. "Nous constatons des retards et des annulations sont probables", a signalé de son côté l'aéroport de Gatwick sur le réseau X (ex-Twitter).

"Comme toutes les compagnies aériennes utilisant l'espace aérien britannique, nos vols sont gravement perturbés par un problème majeur affectant le contrôle du trafic aérien", a prévenu la compagnie British Airways. "Nous avons dû apporter des changements significatifs à notre programme aujourd'hui", a-t-elle souligné.

De nombreuses autres compagnies aériennes, dont Easyjet et Ryanair, ont également annoncé des retards et des annulations et les témoignages de voyageurs bloqués aux quatre coins de l'Europe se multiplient. "Actuellement dans un avion sur le tarmac à l'aéroport de Budapest", a écrit la présentatrice de la BBC Gabby Logan. "On vient de nous dire que l'espace aérien est fermé. On pourrait rester là pendant 12 heures", a-t-elle ajouté sur le réseau X (ex-Twitter).