Vers un retour à la vie publique pour Juan Carlos, épargné par un procès de son ex-maîtresse

De son côté, Corinna zu Sayn-Wittgenstein-Sayn s'est dite "profondément déçue" par la décision, jugeant "démoralisant de voir que les victimes de harcèlement ont souvent du mal à obtenir justice dans notre système". "Intimidation et harcèlement continuent sur moi et mes enfants et visent à ce que je m'effondre totalement", a-t-elle poursuivi. "Juan Carlos a déployé tout son arsenal pour me broyer et son pouvoir est immense", a-t-elle ajouté, affirmant qu'elle "envisage toutes les options".

Ayant accédé aux fonctions de chef de l'État en 1975, après la mort du dictateur Franco qui l'avait désigné pour être son successeur, Juan Carlos a été salué pendant des décennies pour avoir permis le retour de la démocratie en Espagne. Sa popularité s'est effondrée après des scandales personnels et des révélations sur son train de vie fastueux en Espagne à partir de 2012. Juan Carlos a abdiqué en 2014 au profit de son fils Felipe VI, qui a pris ses distances avec lui.