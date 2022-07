Ruja Ignatova, la "Crypto Queen" devenue l'une des fugitives les plus recherchées par le FBI

En 2016, Ruja Ignatova a la folie des grandeurs. Elle organise un événement dans le stade Wembley de Londres, devant 60.000 personnes. "Nous sommes le futur du paiement !", lance-t-elle sur scène entre deux concerts et performances artistiques. OneCoin prend de l'ampleur, et s'offre des bureaux dans plusieurs pays.

En 2017, le vent commence à tourner. OneCoin est dans le viseur de la justice, et plusieurs pays ouvrent des enquêtes. La "Crypto Queen" s’envole en octobre pour la Grèce. Ce sera sa dernière destination connue. Deux ans plus tard, elle est inculpée pour fraude et blanchiment d’argent. Le FBI offre aujourd’hui une récompense de 100 .000 dollars pour toute information concernant sa position actuelle.