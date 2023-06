Russie : 5 choses à savoir sur Sergueï Choïgou, ministre de la Défense et bête noire d'Evgueni Prigojine

En 2017, Sergueï Choïgou et Vladimir Poutine s'affichaient ensemble dans des mises en scènes destinées à servir la propagande russe. Durant la saison estivale, les agences de presse russes avaient diffusé des photos des deux hommes, torse nu, en train de bronzer près d'une rivière de la taïga sibérienne. Des clichés qui s'inscrivaient dans une série bien plus large d'images de propagande où on les apercevait en pleine cueillette de champignons ou lors d'une partie de pêche. Ils ont même joué dans la même équipe de hockey sur glace.

Le ministre russe de la Défense a longtemps été considéré non seulement comme un allié politique du président, mais aussi comme l'un de ses rares amis au sein de l'élite russe. Il n'y a désormais plus de signe d'amitié virile entre lui et Poutine. Sergueï Choïgou semble être désormais réduit à lire des rapports lors de rencontres avec le chef du Kremlin, quand il n'est pas relégué dans un coin pendant que Vladimir Poutine supervise une vidéoconférence.

Le 12 juin, une vidéo de Poutine et Choïgou assistant à une remise de médailles dans un hôpital militaire montrait le président russe lui tournant le dos, une situation interprétée comme un mépris apparent. Une cruelle disgrâce pour celui qui a poursuivi une carrière d'une longévité inégalée dans la Russie postsoviétique, et dont la présence au cœur du pouvoir à Moscou est antérieure à celle de Poutine.