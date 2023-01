Russie : 80 ans après, la bataille de Stalingrad est devenu un outil de propagande anti-Ukraine

À partir d'août 1942, dans cette cité baignée par la Volga, les combats se font de plus en plus violents. L'armée rouge résiste pied à pied devant la Wehrmacht, malgré d'intenses bombardements, au prix d'immenses pertes de part et d'autre. Au fur et à mesure, la progression allemande s'enlise. Chaque bâtiment, en ruines, est disputé pendant des heures, parfois des jours. Cette résistance héroïque, malgré un très lourd bilan humain, permet aux Soviétiques de rétablir une situation désespérée et de reconstituer des forces pour une contre-attaque.

Celle-ci, fruit du stratège général Joukov, se met en place à l'hiver 1942. Profitant d'une Volga gelée, deux armées russes accourent en renforts, l'une par le nord de la ville et l'autre par le sud. Trop loin en territoire ennemi et éloigné des lignes de ravitaillement, les forces de Friedrich von Paulus, qui ont pourtant pris le contrôle de 90% de la ville, se retrouvent sur un fil. Et prises en tenaille, leur position devient rapidement intenable. Le repli, qui semble alors l'option la plus logique, est interdit en haut lieu.

En janvier 1943, Hitler nomme même von Paulus maréchal, espérant le détourner d'une capitulation. Mais les dés sont jetés et l'officier, qui s'était précédemment illustré sur le front de l'ouest, dépose les armes le 31 janvier. Son armée, immensément affaiblie par la faim et le froid, ne compte alors plus que 90.000 survivants. 400.000 hommes, dont 120.000 prisonniers, ont été perdus en l'espace de quelques mois. Des pertes dont Berlin ne se remettra jamais.