Russie : Alexeï Navalny fustige l'arrestation "scandaleuse et illégale" de plusieurs de ses avocats

Lundi, un quatrième avocat d'Alexeï Navalny, qui devait le défendre lors d'une audience au sujet d'un litige entre l'opposant et la colonie pénitentiaire où il est enfermé, s'est pour sa part volatilisé au moment de rejoindre le tribunal. "L'avocat Alexandre Fedoulov devait se rendre aujourd'hui auprès d'Alexeï [Navalny], mais il n'est plus joignable depuis ce matin, a indiqué lundi sur le réseau social X la porte-parole en exil de l'opposant, Kira Iarmych. Nous ne savons pas où se trouve Fedoulov, son téléphone est éteint."

L'avocat est finalement réapparu le soir-même, sur Instagram, précisant qu'il avait été contraint de quitter en urgence la Russie après l'arrestation de ses collègues. Selon le journal indépendant Novaïa Gazeta, une autre avocate réputée d'Alexeï Navalny, Olga Mikhaïlova, a également dû fuir le pays. "Quelles actions je peux entreprendre, quand je ne comprends même pas ce qui se passe avec mes avocats ? Et que personne n'est autorisé à venir me voir ? Et que je suis totalement isolé de toute information ?", a déploré lors de son audience ce mardi le militant politique.