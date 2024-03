Ioulia Navalnaïa appelle les Russes à s'opposer à Vladimir Poutine lors de la présidentielle du 17 mars

Ioulia Navalnaïa a appelé ce mercredi les Russes à exprimer leur opposition à Vladimir Poutine le 17 mars, troisième et dernier jour du premier tour de l'élection présidentielle. Un scrutin à l'issue duquel le maître du Kremlin devrait sans surprise être réélu, en l'absence de véritables candidats d'opposition.

"17 mars. Midi. Pour Navalny." Dans un message diffusé mercredi 6 mars sur les réseaux sociaux, Ioulia Navalnaïa appelle les Russes à manifester leur opposition à Vladimir Poutine le dernier jour de l’élection présidentielle, à 12h. La veuve de l’opposant Alexeï Navalny, mort en détention le 16 février dernier, apporte son soutien à l’opération "Midi contre Poutine", lancée par Maxim Reznik, ancien député de Saint-Pétersbourg, dont son mari était proche.

Vous pouvez 'gâcher' votre bulletin de vote, vous pouvez écrire 'Navalny' en grosses lettres Ioulia Navalnaïa

"Vous pouvez voter pour n'importe quel candidat à l'exception de Poutine, vous pouvez 'gâcher' votre bulletin de vote, vous pouvez écrire 'Navalny' en grosses lettres", exhorte Ioulia Navalnaïa dans cette vidéo (voir ci-dessous). La veuve, comme ses deux enfants et une partie des alliés et collaborateurs de son mari, vit actuellement à l'étranger pour échapper à la répression du pouvoir.

"Nous pouvons venir voir et constater que nous sommes nombreux et forts" contre "la guerre, la corruption et le non-droit", a-t-elle encore fait valoir face caméra, le regard droit et déterminé. Son mari, Alexeï Navalny, avait lancé cette idée début février dans l'une de ses dernières prises de parole avant sa mort, estimant depuis sa prison que "cela pourrait être une démonstration puissante de l'état d'esprit du pays".

Emprisonné début 2021, Alexeï Navalny, avocat de formation, dénonçait sans relâche la répression et la corruption des élites russes et critiquait, depuis sa cellule, la guerre en Ukraine. Le Kremlin assure quant à lui que les Russes sont largement "unis" derrière Vladimir Poutine qui doit être réélu sans opposition lors du scrutin prévu du 15 au 17 mars.

S'il l'emporte, le dirigeant russe restera au pouvoir au moins jusqu'en 2030, soit trois décennies après son arrivée à la présidence pour remplacer Boris Eltsine, alors affaibli par la maladie.