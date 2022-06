Alexeï Navalny transféré vers une colonie pénitentiaire "à régime sévère"

Le militant avait écopé de neuf ans de prison pour le détournement de dons versés à ses organisations de lutte contre la corruption, des accusations qu'il nie et estime politiquement motivées. Mais Alexeï Navalny purgeait déjà une peine pour "fraude" dans une affaire remontant à 2014 et impliquant l'entreprise française Yves Rocher. Il était alors détenu depuis début 2021 dans la colonie pénitentiaire de Pokrov, située à 100 km de Moscou et déjà considérée comme une des plus dures de Russie.

Il y a un an, l'opposant dénonçait au New York Times ses conditions de détention, dignes d'un "camp de travail chinois". "Je comprends maintenant pourquoi la privation de sommeil est l'une des méthodes de torture préférées des services secrets (...) Ça ne laisse pas de traces et c'est insupportable", racontait-il alors.