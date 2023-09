Russie : appel rejeté pour l'opposant Navalny, qui devra bien effectuer 19 ans de prison supplémentaires

Jusque-là détenu dans la colonie pénitentiaire IK-6 de Melekhovo, à 250 kilomètres à l'est de Moscou, où il est régulièrement envoyé en cellule disciplinaire, M. Navalny devrait voir ses conditions de détention empirer. Car c'est dans l'une des colonies russes à "régime spécial" qu'il devra purger sa nouvelle peine. Il s'agit d'établissements du système carcéral russe, d'ordinaire réservés aux condamnés à perpétuité et aux criminels les plus dangereux.

À l'issue de l'annonce du rejet de l'appel, une de ses avocates, Olga Mikhaïlova, a d'ailleurs déploré auprès de l'AFP que son client "puisse être envoyé n'importe quand" dans un de ces établissements, une fois la décision enregistrée auprès de la justice.