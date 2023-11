Assaut d'un aéroport au Daghestan : comment les réseaux sociaux ont alimenté la violence antisémite

La haine alimentée par les réseaux sociaux. Derrière les scènes d'émeutes antisémites survenues à l'aéroport de Makhatchkala (Russie), où un avion en provenance de Tel Aviv a été la cible d'une foule de manifestants ce dimanche 29 octobre, se cacherait un canal Telegram baptisé "Utro Daghestan" ("Matin Daghestan"), suivi par 65.000 abonnés.

Et pour cause : si le Kremlin accuse l'Ukraine d'avoir joué un rôle "clé et direct" dans l'assaut, c'est sur ce compte que l'horaire d'arrivée du vol a été partagée quelques heures auparavant, avec ce message en guise d'introduction : "Allons à la rencontre des 'invités' non désirés !"