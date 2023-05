"Bande d'ordures ! Qu'est-ce que vous avez fait ?" : Prigojine fustige la défense russe après l'attaque de drones à Moscou

Ce n'est effectivement pas la première fois qu'Evguéni Prigojine, s'en prend violemment au ministre de la Défense russe. Dans une vidéo début mai, il avait menacé que Wagner quitte Bakhmout, épicentre des combats en Ukraine, faute de recevoir suffisamment de soutien de la part de la direction de l'armée russe. Finalement, il aurait obtenu le soutien espéré et ses soldats seraient parvenus à conquérir toute la ville. Jeudi 25 mai, le patron du groupe paramilitaire avait fini par déclarer que ses hommes avaient commencé à transférer leurs positions aux troupes régulières de l'armée russe.

Selon les autorités russes, les huit drones ukrainiens qui ont été détruits visaient Moscou et sa région, située à 500 kilomètres de la frontière avec l'Ukraine. Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov a jugé que cette attaque inhabituelle était une "réponse" de l'Ukraine aux récentes frappes russes qui notamment ciblé la capitale ukrainienne. Or, si l'attaque sur Moscou n'a fait que deux blessés légers et causé des dégâts "légers", selon les autorités, cet assaut sur la capitale russe très protégée et éloignée du front devrait avoir un fort impact psychologique en Russie.