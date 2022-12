Russie : ce que l’on sait de ces scènes de ruée vers les distributeurs automatiques de billets

En revanche, d’autres images ont été partagées sous les mots-dièse #RussialsCollapsing ou #RunOnRussianBank et remontent à plus loin dans le temps. Nous avons pu en authentifier deux comme étant sorties de leur contexte. Ainsi, ce premier cliché date de février, au moment où des files d’attente s’étaient formées dans plusieurs villes du pays, justement après l’annonce des sanctions occidentales ayant fait chuter la monnaie et les rumeurs d’un contrôle des devises des citoyens. La photo, prise par Dmitri Lovetsk d’Associated Press fin février, a illustré plusieurs articles dans différents médias comme TV5 Monde ou The Conversation. Il n’est d’ailleurs pas exclu que les vidéos faisant surface aujourd’hui datent en fait du début de l’année.