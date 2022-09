Vladimir Poutine va rencontrer Xi Jinping à la mi-septembre

Les présidents russe et chinois se rencontreront les 15 et 16 septembre à Samarcande en Ouzbékistan à l'occasion d'un sommet régional, a annoncé ce mercredi la diplomatie russe. Il s'agira du premier déplacement à l'étranger pour Xi Jinping depuis le début de la pandémie de Covid-19. "Dans moins de 10 jours, une nouvelle rencontre de nos dirigeants aura lieu au sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai", a indiqué l'ambassadeur russe à Pékin, Andreï Denissov, cité par les agences russes Ria-Novosti et Tass.

Cette organisation, bâtie comme contrepoids à l'influence occidentale, regroupe la Chine, la Russie, quatre États d'Asie centrale (le Kazakhstan, le Kirghizistan, l'Ouzbékistan et le Tadjikistan), ainsi que l'Inde et le Pakistan. "Ce sommet promet d'être intéressant, car ce sera le premier vrai sommet (en présentiel, NDLR) depuis la pandémie", a relevé le diplomate russe. Pékin n'a pour le moment pas confirmé le déplacement du président chinois, qui n'est plus sorti de son pays depuis 2020.