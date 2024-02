Quel est ce cadeau controversé offert par Vladimir Poutine à Kim Jong-un ?

Le président Russe, Vladimir Poutine, a offert à son homologue Nord-Coréen, Kim Jong-un, un cadeau étonnant. Il s'agit d'une voiture fabriquée en Russie. Ce présent pourrait constituer une violation des sanctions imposées à Pyongyang.

C'est un cadeau qui fait débat. Vladimir Poutine a récemment offert à Kim Jong-un, le dirigeant de la Corée du Nord, une voiture de fabrication russe, comme l'ont rapporté les médias d'État de Pyongyang. Un cadeau qui a pour but de renforcer les liens entre les deux pays. Kim Jong-un "s'est vu offrir une voiture fabriquée en Russie pour son usage personnel par Vladimir Vladimirovich Poutine, président de la Fédération de Russie", a annoncé l'agence de presse d'État KCNA. La sœur du dirigeant nord-coréen, Yo Jong, a déclaré que ce "cadeau est une démonstration claire des relations personnelles spéciales entre les hauts dirigeants" des deux pays, a ajouté l'agence nord-coréenne.

Le modèle du véhicule qui a été offert n'a pas été précisé dans cette publication. Toutefois, la Corée du Sud a alerté sur le fait que ce présent serait susceptible de constituer une violation des sanctions imposées à Pyongyang par les Nations unies en 2017, signées également pas la Russie, qui visent toute importation de véhicule en Corée du Nord. "Nous condamnons la Corée du Nord pour son attitude effrontée consistant à révéler publiquement les violations des sanctions de l'ONU", a déclaré à des journalistes un responsable du ministère qui n'a pas souhaité communiquer son nom.

Un rapprochement et des liens entre Moscou et Pyongyang

Depuis la visite du leader nord-coréen en Russie l'année dernière, Pyongyang, allié de longue date de la Russie, s'est encore rapproché de Moscou. Un groupe de touristes russes est arrivé au début du mois pour un voyage de quatre jours, le premier groupe étranger connu à visiter le pays depuis la fermeture des frontières liée à la pandémie. Par ailleurs, après le sommet entre Kim Jong-un et Vladimir Poutine en septembre dans l'Extrême-Orient russe, les États-Unis et la Corée du Sud ont affirmé à plusieurs reprises que la Corée du Nord avait expédié des armes à Moscou pour les utiliser dans la guerre avec l'Ukraine, en échange d'une aide russe sur les programmes de satellites nord-coréens. Moscou et Pyongyang également ont indiqué que Vladimir Poutine devrait effectuer une nouvelle visite en Corée du Nord.

Kim Kong-Un est réputé pour son goût des voitures de luxe. Il a été aperçu en train d'utiliser des SUV Lexus et des modèles Mercedes-Benz de classe S. Un rapport des Nations unies datant de 2021 fait aussi état d'une tentative d'expédition de véhicules de luxe d'une valeur de plus d'un million de dollars des Émirats arabes unis vers Ningbo, en Chine, en vue d'une livraison ultérieure en Corée du Nord. Lors de la visite du leader nord-coréen en Russie l'année dernière, Poutine l'avait invité à monter sur la banquette arrière de sa limousine présidentielle Aurus Senat. Le dirigeant nord-coréen était arrivé sur place dans sa limousine Maybach, transportée par un train spécial depuis la Corée du Nord.