Coup de force de Wagner : les prix des billets pour la Turquie et la Géorgie explosent en Russie

D'après d'autres données recueillies ce samedi, les voyages opérés entre la Russie et la Turquie sont affichés entre 2000 et 5000 euros. Du côté de la compagnie nationale Aeroflot, seuls les billets en classe affaires (les plus chers) sont encore disponibles et sont vendus à partir de 1400 euros. Depuis Moscou, de nombreuses destinations sont désormais indisponibles.