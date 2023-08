Russie : le rouble au plus bas depuis le début de la guerre en Ukraine

L'institution avait en effet déjà été poussée à relever son taux directeur à 8,5% le 21 juillet dernier, le moyen le plus évident pour lutter contre la hausse des prix. Une première depuis février 2022. Elle a aussi suspendu depuis jeudi dernier ses achats de devises étrangères sur le marché national des changes, une décision qu'elle maintiendra jusqu'à la fin de l'année.

Un emballement lié à la dégradation rapide de la situation avec le retour de l'inflation dans le pays ces dernières semaines, ce qui inquiète de nombreux Russes, craignant pour leur niveau de vie. Une hausse de 4,3% a été enregistrée en juillet, à cause de la chute de la monnaie nationale, sur fond de baisse importante des revenus liés à la vente d'hydrocarbures. En 2022, elle avait déjà été très élevée, allant jusqu'à dépasser les 17% au printemps, et avait miné le pouvoir d'achat de millions d'habitants.

Dans son rapport de politique monétaire, publié le 31 juillet, la BCR avait expliqué en partie le regain de l'inflation par le fait que les dépenses publiques et la consommation "progressent plus rapidement que la capacité d'expansion de l'économie" russe. Si bien que Moscou se tourne davantage vers les importations, de quoi mettre également le rouble sous pression.

Par ailleurs, le coût de la guerre en Ukraine pèse de plus en plus lourd sur l'économie russe, confrontée à l'augmentation des dépenses dans le cadre du conflit et les sanctions occidentales décrétées contre Moscou pour tenter de dissuader son offensive. Sous l'effet de ces sanctions, les revenus issus de la vente du gaz et du pétrole, la principale source de rentrées budgétaires, ont plongé de 41,4% entre janvier et juillet, selon les chiffres du ministère russe des Finances.