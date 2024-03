Présidentielle en Russie : 5 choses à savoir sur le nouveau sacre attendu de Vladimir Poutine

La Russie organise les 15-17 mars son élection présidentielle. Faute d'opposants, le scrutin va offrir à Vladimir Poutine un nouveau mandat de six ans. TF1info vous explique tout ce qu'il faut savoir sur ce vote aux allures de sacre pour l'hôte du Kremlin.

Un scrutin joué d'avance. Plus de 112 millions de Russes sont appelés aux urnes à partir de vendredi pour choisir leur nouveau président. Ou plutôt, réélire Vladimir Poutine : le dirigeant, déjà au pouvoir depuis près de 25 ans, règne sans partage sur le Kremlin. Et son entourage entend faire de cette élection un nouveau sacre.

Vladimir Poutine, "super tsar"

Le président russe est élu au suffrage direct à deux tours pour un mandat de 6 ans, contre 4 ans avant la réforme de 2008. En théorie, le second tour est prévu trois semaines après le premier. Sauf que, dans les faits, cela n'est pas arrivé depuis des des années. En 2000, le candidat Poutine avait obtenu 52,9 % des voix, puis 71,3 % en 2004, et 63,6 % en 2012 pour un mandat qui passait de 4 à 6 ans. Vladimir Poutine, qu'une révision constitutionnelle de 2020 autorise à être encore candidat en 2030, peut théoriquement se maintenir au Kremlin jusqu'en 2036, l'année de ses 84 ans.

Une élection sans opposition

Vladimir Poutine se dirige tout droit vers un nouveau sacre, le chef d'Etat ayant interdit de participation ses seuls rivaux. Outre le président sortant, trois candidats ont été autorisés : le nationaliste Léonid Sloutski, le communiste Nikolaï Kharitonov et l'homme d'affaires Vladislav Davankov. Tous ont soutenu la campagne militaire en Ukraine. Selon les détracteurs du pouvoir, la participation de ces trois faux adversaires sert à canaliser le mécontentement de diverses strates de la société russe et donner un vernis pluraliste au vote, alors que l'opposition réelle a été laminée par des années de répression. Les autorités ont plusieurs outils pour contrôler les résultats, toujours selon leurs opposants : trucage de votes effectués en ligne et à distance, bourrage d'urnes, falsification des procès-verbaux après le dépouillement, pressions sur les millions de fonctionnaires à travers le pays pour aller voter pour le pouvoir.

La "campagne" du candidat Poutine

D'ores et déjà assuré d'être élu, Vladimir Poutine s'est investi pour montrer qu'il jouit dans les urnes et dans la société d'un soutien massif. Il a multiplié les apparitions médiatiques ces dernières semaines, s'affichant avec des étudiants, dans des usines ou à bord d'un bombardier des forces de dissuasion nucléaire. Fin février, dans son discours annuel à la nation, il a fait une longue série d'annonces chiffrées, promettant des milliards de roubles pour moderniser les infrastructures, lutter contre la pauvreté et un déclin démographique prononcé, ou encore numériser le pays. En revanche, le président russe ne participera à aucun débat électoral, ce qu'il n'a jamais fait depuis son arrivée au pouvoir il y a un quart de siècle.

Un vote anticipé pour les régions isolés et... l'Ukraine

Plus vaste pays du monde, la Russie est contrainte de procéder à des votes anticipés pour recueillir les votes de tous les électeurs. Les élections ont ainsi commencé le 25 février dans les régions les plus isolées. Dans la région de Khabarovsk, dans l'Extrême-Orient russe, des responsables se sont ainsi rendus en hélicoptère à la station météorologique isolée de "Kur" pour recueillir les votes de ses deux employés. Dans la république de Sakha, dans l'Arctique sibérien, les responsables électoraux ont roulé cinq heures en véhicule tout-terrain pour atteindre une communauté isolée sur l'île Bolchoï Begichev, en mer des Laptev. "Le chef de famille était heureux de voir les invités", ont-ils déclaré sur les réseaux sociaux, postant des photos de centaines de rennes dans un paysage enneigé. "Au total, quatre électeurs ont voté".

Le vote anticipé a également commencé depuis deux semaines dans les zones occupées d'Ukraine. Le chef nommé par le Kremlin de la zone occupée de la région de Zaporijjia, où se trouve la plus grande centrale nucléaire d'Europe, a publié sur les réseaux sociaux une photo de soldats dans un bureau de vote de fortune. Kiev affirme que les habitants y sont soumis à des menaces et violences pour aller voter, ce que Moscou dément.

Une propagande qui tourne à plein régime

Depuis plusieurs semaines, des affiches apparaissent dans l'espace public faisant appel au patriotisme des Russes pour les inciter à voter. Elles portent un V, l'un des symboles des troupes russes en Ukraine, et le slogan : "Ensemble, nous sommes forts, votons pour la Russie !". Les autorités organisent également des tombolas avec cadeaux à la clé et des animations pour pousser les électeurs à se déplacer, dans un pays où la défiance à l'égard de la politique, en particulier chez les jeunes, est très forte.