Des espions russes recrutent sur Leboncoin : comment savoir si vous avez été approché ?

"L'espionnage, ce n'est malheureusement pas qu'au cinéma !" Comme révélé par Le Monde, des agents du renseignement russe (notamment du SVR, issu de l'ex-KGB) approchent, régulièrement, des cibles en France via des sites de petites annonces, comme Leboncoin. "Loin des écrans ou de la littérature de genre, l'espionnage constitue une menace qui peut vite devenir concrète et s'immiscer, à votre insu, dans votre quotidien", prévient la Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI), confirmant avoir "récemment mis en évidence" des tentatives de recrutement par des officiers de renseignement russes.

"Ils n'hésitent pas à sélectionner et approcher des étudiants ou des jeunes actifs qui proposent des cours particuliers par des annonces en ligne dans des domaines tels que l'économie, les sciences, les langues étrangères ou la géopolitique", précise l'unique service spécialisé de renseignement intérieur de l'Hexagone sur son site internet. Ainsi, si "vous ou l'un de vos proches avez proposé des cours particuliers, alors certains signaux doivent vous alerter", poursuit la DGSI, qui fournit quelques conseils et astuces pour "détecter" si vous avez fait l'objet d'une "possible approche par un service de renseignement étranger."