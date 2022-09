Gaz : après Nord Stream 2, Nord Stream 1 touché par deux fuites inexpliquées

"Il est trop tôt pour dire quelque chose sur les causes des incidents", a indiqué le ministre danois du Climat et de l'Énergie, Dan Jørgensen, dans un communiqué adressé à l'AFP. Celui-ci a néanmoins fait relever le niveau de vigilance du secteur de l'électricité et du gaz dans le pays nordique.

Selon un porte-parole de l'autorité maritime suédoise, les deux fuites se seraient produites au large de l'île danoise de Bornholm. Une des fuites de Nord Stream 1 s'est produite dans la zone économique exclusive du Danemark, l'autre dans celle de la Suède, selon les deux pays.