"On aimerait voir les citoyens européens non seulement s’indigner contre les actions de leurs gouvernements (...) mais leur demander des comptes et les punir pour leurs stupidités évidentes". C'est une des plus récentes déclarations de celui qui fut le Premier ministre de Vladimir Poutine, et même le président de transition entre deux mandats de celui-ci.

Dmitri Medvedev s'invitait par cette déclaration dans les élections italiennes, apportant son soutien implicite à l'ultradroite, en passe de remporter les législatives de septembre prochain. Présent sur toutes les listes des personnalités sanctionnées par les alliés occidentaux, l'ancien bras droit de Vladimir Poutine sera l'invité de Darius Rochebin sur LCI, ce vendredi soir à 20h30.