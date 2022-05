Guerre en Ukraine : que sait-on des crimes de guerre rapportés dans la région de Kharkiv ?

Selon des témoins interrogés pas l'AFP, les six personnes qui vivaient dans la maison buvaient du thé dans la cour lorsqu'un char russe s'est approché. "Ils se sont mis à rentrer dans la maison pour se cacher. Il a tiré dans la porte juste après. Quatre personnes sont mortes, deux ont été blessées", a raconté en pleurs Olga Karpenko, 52 ans, dont la fille est l'une des victimes, tuée par un éclat d'obus.

Denys, 40 ans, explique de son côté avoir vu le canon du tank se tourner vers eux. "Quelqu'un a dit : 'on va se cacher dans la maison'", témoigne-t-il. "Je suis entré en dernier et dès que je suis entré, le tank a tiré. Tout s'est effondré, je ne voyais rien. Je suis sorti dès que je pouvais et j'ai couru derrière la maison", poursuit Denys.