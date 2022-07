Russie : un élu moscovite opposé à la guerre en Ukraine condamné à sept ans de prison

"Le redressement de l'accusé est impossible sans peine de privation de liberté", a estimé la magistrate avant de le condamner à sept ans de détention dans une colonie pénitentiaire. Avant qu'elle ne prononce cette peine, le public du procès a applaudi le prévenu, conduisant à l'expulsion de la salle des personnes venues le soutenir. Alexei Gorinov est le premier opposant, un élu qui plus est, à écoper d'une peine de prison ferme pour ses prises de position contre l'intervention russe en Ukraine, mais d'autres militants attendent actuellement en détention leur procès.

Juriste de formation, Alexei Gorinov avait été arrêté en avril pour avoir dénoncé le 15 mars la "guerre" et l'"agression" de Moscou contre l'Ukraine, pendant une réunion de son assemblée municipale de quartier, session filmée et retransmise sur YouTube, ce qui pour le tribunal constitue des circonstances aggravantes. "Tous les efforts de la société civile doivent servir à mettre fin à la guerre et à entraîner le retrait des forces russes du territoire ukrainien", avait-il notamment déclaré.